Thomas Tuchel ne fait pas la fine bouche

Mais quand va s'arrêter la bonne série de Thomas Tuchel à Chelsea ? Depuis son arrivée il y a moins de deux mois, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain ne connaît toujours pas la défaite après 12 matches. Ce samedi, l'Allemand entendait prolonger le plaisir, face à Leeds de Marcelo Bielsa.

Si Chelsea est installé dans la course à la Ligue des Champions, Leeds restait de son côté sur 4 défaites lors des 5 derniers matches. Mais encore fallait-il être à la hauteur du côté des Blues, qui ressortent de cette rencontre frustrés. Et pour cause, un score nul et vierge a finalement accouché d'un partage des points (0-0).

Au sortir de la rencontre, Thomas Tuchel a notamment pesté contre la qualité de la pelouse. "C'est très difficile de jouer sur ce terrain. Très glissant et rebondissant. Nous avons eu quelques chances de mener 1-0 mais ils vous dérangent et vous mettent la pression. Vous devez marquer un but. Pour la confiance. Parfois c'est comme ça. Je ne veux pas être trop dur", a ainsi analysé le technicien allemand, pour BT Sport. L'ancien du PSG est toutefois heureux de ne pas avoir encaissé de but.

"Tant que nous avons des occasions et des ballons dans la surface et que nous ne concédons pas trop de chances, les résultats seront là. Nous devons accepter cela", a ensuite ajouté l'entraîneur des Blues, avant d'évoquer la prestation de Kai Havertz, remuant. "Il est à peu près un numéro neuf parce qu'il aime être haut. Il aime être haut et arriver dans la surface. Il aime être là et avoir la dernière touche. C'est pourquoi il a joué le numéro neuf aujourd'hui", a expliqué Thomas Tuchel.

Privé de victoire, Chelsea manque l'occasion de passer provisoirement Leicester City, troisième de Premier League. Mais les esprits étaient peut-être ailleurs ce samedi, puisque les Blues joueront dans quatre jours une place en quarts de finale de Ligue des champions, face aux Espagnols de l'Atlético de Madrid.