Tuchel : "Aucune dÃ©cision pour l'avenir de Giroud"

Thomas Tuchel a déclaré qu'il n'était pas arrivé depuis assez longtemps sur le banc de Chelsea pour prendre une décision sur l'avenir d'Olivier Giroud, puisqu'il est en poste depuis moins d'un mois.

Giroud et Tammy Abraham se sont bousculés pour les titularisations au début du mandat de Tuchel, mais le contrat de l'international français doit expirer à la fin du mois de juin.

Tuchel a parlé du joueur de 34 ans avant le prochain match de son équipe contre Southampton : "Aucune décision n'a été prise, car il est trop tôt pour prendre ces décisions, trop tôt dans la saison, et je n'ai pas assez de temps pour prendre ces décisions car je viens de commencer il y a trois semaines. Nous avons besoin de plus de temps pour apprendre à connaître le groupe de mieux en mieux et tout le monde mérite plus de temps pour montrer sa valeur pour le groupe. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, je suis super content qu'il soit là."

"Il est l'un des meilleurs attaquants dans la surface, il est physiquement fort, il a un incroyable premier contact quand il prend des balles directement. Il est très, très fort sur ce point. Il est très fort sur les têtes. Il a fait un match incroyable contre Newcastle. Il est très, très fort, très, très positif à l'entraînement, très impressionnant, et en ce moment il joue un rôle clé dans l'équipe, où beaucoup de jeunes joueurs offensifs jouent."

"C'est un personnage clé, peut-être pas parce qu'il joue partout pendant 96 minutes, mais par son comportement et son expérience quotidienne depuis trois semaines. Il a un impact énorme, d'une manière très positive que l'on peut souhaiter, et c'est ce que je peux dire. Je suis donc très heureux qu'il soit ici, et de là, nous arriverons à des décisions, mais il est trop tôt", a ajouté l'entraîneur allemand.

Giroud a choisi de rester à Chelsea en janvier, après avoir repris sa place dans l'équipe, s'étant inquiété plus tôt dans la saison. Cette inquiétude concernant le manque de titularisations a suscité l'intérêt de nombreux clubs, notamment la Juventus, qui avait l'international français comme principal objectif de transfert en janvier.