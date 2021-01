Tuchel : "C'est mon job de faire sourire Werner à nouveau"

Le nouveau manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que c'était son travail de redonner le sourire à l'attaquant Timo Werner, qui n'est plus en forme.

Frank Lampard a été licencié cette semaine après une série de cinq défaites en huit matches de championnat qui a fait chuter les Blues de la première à la dixième place, et Tuchel a été engagé pour le remplacer.

La mauvaise passe de Chelsea a entraîné une baisse du nombre de buts pour les attaquants, en particulier pour Werner, qui est actuellement à court de buts (11 matches sans marquer) en Premier League.

Beaucoup prédisent que le jeune homme de 24 ans connaîtra une résurgence sous la houlette de son compatriote et Tuchel est impatient de travailler avec l'ancienne star du RB Leipzig, qui n'est pas entré en jeu lors du premier match de Tuchel.

"Pourquoi je ne l'ai pas utilisé mercredi, je vois que son visage est un peu fermé et que le poids est sur ses épaules", a déclaré Tuchel aux journalistes à propos de son absence dans le match nul 0-0 contre les Wolves mercredi.

"Il est très attentionné et cela montre qu'il a un caractère fantastique. Parfois, en tant qu'attaquant, ça n'aide pas si vous vous souciez beaucoup. Parfois, en tant qu'attaquant, il vaut mieux ne pas se soucier du tout. Mais ce n'est pas ce type-là. Il se soucie et il n'est pas content de lui et de la façon dont les choses se sont passées dernièrement. En ce moment, il est important de lui redonner confiance en lui et de trouver un sourire sur son visage et d'arrêter de trop douter. C'est mon travail de le faire, de l'aider dans cette démarche et de trouver aussi une position où nous pouvons utiliser ses forces."

Chelsea a battu de nombreux grands clubs européens pour activer la clause libératoire de Werner au cours de l'été et le faire signer pour plus de 50 millions d'euros, mais le Bayern Munich a décidé de ne pas donner sa chance à la star allemande.

Le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic a déclaré que Werner ne correspondait pas au système du Bayern, car l'attaquant a besoin d'espace pour opérer. Tuchel est conscient des critiques souvent formulées à l'encontre de l'attaque rapide et a admis qu'il cherchera à ajouter des armes supplémentaires à l'arsenal de Werner.

"Il y aura des matchs [pour lui] - mercredi, nous avions 80% de possession de balle et nous avions l'impression d'avoir joué 90% du match dans les 30 derniers mètres - mais il y a des mouvements à créer avec lui qu'il peut nous aider, j'en suis sûr. D'après son profil, je dirais qu'il préfère avoir de l'espace. C'est clair parce qu'il est super rapide et qu'il aime jouer en dernière ligne, très très très haut, mais un peu plus à gauche, à moitié ouvert au but et pour recevoir les ballons dans l'espace libre. C'est une évidence. Peut-on développer des mouvements, des schémas, des comportements pour utiliser sa qualité dans les espaces réduits ? C'est mon travail et je suis absolument convaincu que nous le pouvons parce que le gars est ouvert, le gars est amical et le gars est désireux d'apprendre", a ajouté l'ancien coach du PSG.