Tuchel explique son coup de sang sur Werner

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a expliqué pourquoi il a réprimandé Timo Werner en allemand lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur Everton, lundi.

Pendant la première mi-temps, Tuchel a été filmé en train de crier : "Timo, Timo, pendant combien de temps tu vas encore jouer à gauche ? Tu dois jouer à droite ! Ça fait un quart d'heure que tu joues à gauche. Tu ne comprends pas ?"

En deuxième mi-temps, Tuchel a encore engueulé Werner au sujet de son positionnement autour du latéral Reece James. Avant d'affronter le Leeds de Marcelo Bielsa samedi, Tuchel a souligné qu'il ne voulait pas être dur avec Werner.

"C'était très direct, et en ce moment sans spectateurs, des choses comme ça peuvent sortir, a déclaré Tuchel aux journalistes à Cobham. J'étais au courant [de la vidéo] parce que les gens autour de moi me l'ont montré.

"Nous avons rappelé à Timo de rejoindre sa position sur la droite parce qu'il est resté trop longtemps sur la gauche. Changer de position n'est pas un problème mais nous voulions que Callum [Hudson-Odoi] soit à gauche et Timo à droite pour lui faciliter la tâche. Nous l'avons rappelé, mais ce n'était pas une insulte ou de l'agressivité. C'était direct.

"Je comprends ce que vous voulez dire, mais au final, si c'est respectueux et que l'on ne s'insulte pas les uns les autres, ça va. Je n'ai aucun problème à ce que les joueurs soient directs avec moi et parfois, sur la ligne de touche, les entraîneurs sont dans un mode de jeu où les choses sont directes et doivent être claires.

"Parfois, les choses ne sont pas prononcées de la manière la plus amicale ou la plus agréable. Je suis d'accord, mais moi et les joueurs sommes dans un mode de jeu. J'ai le sentiment que personne ne le prend trop à cœur. Il s'agit de faire passer des informations. C'est tout."

Tuchel a la réputation d'être un entraîneur impitoyable et intense lors de ses passages au PSG, à Dortmund et à Mayence. Depuis qu'il a rejoint Chelsea, il a déjà effectué des remplacements en première mi-temps et a également fait sortir Hudson-Odoi 31 minutes seulement après l'avoir fait entrer en jeu.

En effet, le manager des Blues s'est montré particulièrement virulent à l'égard des décisions arbitrales lors des matches contre Manchester United et Liverpool, mais il affirme s'être calmé depuis.

"[Je passe à autre chose] à peu près la minute après le coup de sifflet, a-t-il assuré. Pour ce qui est de mes émotions sur la ligne de touche, vous auriez dû me voir il y a 10 ans ! C'était le double et le triple.

"J'étais totalement aspiré par le match, je transpirais de partout, je m'en prenais au quatrième officiel et aux arbitres tout le temps. Quand j'étais sur le banc, personne n'était à l'abri donc je me suis beaucoup calmé ce qui est toujours nécessaire car ce n'est pas toujours bien d'exprimer ses sentiments tout le temps et tout de suite."