"Un câlin ou des mots doux ne peuvent pas aider Werner"

Timo Werner a besoin d'un coup de chance pour mettre un terme à sa série de matchs sans trouver le chemin des filets, selon Thomas Tuchel, qui affirme qu'"aucune parole chaleureuse" ou "câlin" ne peut aider la star de Chelsea.

Werner a prolongé sa série de 12 matches sans but en Premier League lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur Burnley, ce dimanche.

L'international allemand a gaspillé un certain nombre de bonnes opportunités pendant la rencontre, qui n'était que la deuxième de Tuchel sur le banc des Blues.

L'entraîneur des Blues a admis qu'il n'avait pas l'intention de mettre un bras autour de son compatriote après sa dernière prestation mitigée, la confiance de l'attaquant ne devant pas revenir tant que la chance ne lui sourira pas davantage.

Tuchel a évoqué les difficultés de Werner après le match : "Aucune discussion, aucune étreinte, aucune parole chaleureuse ne peut compenser ce sentiment. Peut-être lui faut-il un but stupide, une déviation ou autre chose."

"Tant que les gars travaillent, tant qu'ils sont fiables dans leurs positions et dans leur rythme de travail pour l'équipe, nous les pousserons, il n'y a aucun doute là-dessus."

Interrogé sur la performance de son équipe face à Burnley, Tuchel a ajouté : "J'ai été très satisfait de la performance, c'est très important de gagner parce que cela nous donne un coup de pouce et nous donne le plus de confiance possible.

"C'était une très, très bonne performance. Nous avons complètement contrôlé le match, nous n'avons jamais perdu en intensité et nous n'avons jamais perdu la concentration ou la conscience.

"Cela devrait être un signal pour nos gars à l'avant que nous avions besoin de deux joueurs défensifs pour marquer. Nous manquons pour le moment de précision dans la dernière passe et dans la finition, nous allons travailler là-dessus."

Chelsea va maintenant se concentrer sur un énorme derby londonien qui se déroulera jeudi à Tottenham, que les Blues doivent gagner pour rester au contact des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Les Blues sont actuellement à égalité de points avec les Spurs en 7e position, mais ils ont disputé deux matches de plus, tandis que Liverpool, champion en titre, compte actuellement 4 points d'avance sur les deux équipes en 4e position.