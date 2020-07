'The Sun' révèle un possible échange entre clubs de Premier League. Chelsea serait d'accord de laisser ses deux joueurs pour s'attacher les service de Declan Rice.

Ross Barkley et Michy Batshuayi sont les joueurs en question pour que West Ham accepte cet échange.

La star des "Hammers" est la priorité de Franck Lampard. Chelsea croit aux chances de cet échange et voudrait le conclure le plus rapidement possible.