Chelsea vise Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donarumma est l'avenir au poste de gardien de but de la sélection italienne. Titulaire à l'âge de 18 ans à l'AC Milan, son club formateur, le portier pourrait quitter San Siro cet été. Âgé de 22 ans, Donnarumma n'a toujours pas prolongé avec le club milanais qui voit son contrat arrivé à son terme au mois de juin.

D'après 'Eurosport', plusieurs clubs européens se penchent sur le dossier et Chelsea ferait partie des prétendants. Les Blues se serait positionné sur le cas et s'assurer si Donnarumma ne prolonge pas avec les Rossoneri. Du côté de Londres, Kepa ne donne pas la satisfaction attendu et Édouard Mendy ne représente pas le futur compte tenu de son âge (29 ans). Gianluigi Donnarumma pourrait être la solution que recherchent les dirigeants du club londonien au poste de gardien.