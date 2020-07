Les Blues se relancent avec brio

Les Blues de Chelsea se sont relancés ce samedi dans le championnat anglais en venant à bout de leur voisin de Watford. Un succès sans appel et qui vient effacer le revers d’il y a trois jours contre West Ham. L’équipe de Frank Lampard repend sa 4e place au classement.

C’est le Français Olivier Giroud qui a montré la voie à suivre aux siens. Avant la demi-heure du jeu, l’international tricolore a trouvé la faille d’une jolie frappe en pivot suite à un service de Ross Barkley. Une réalisation qui a incontestablement libéré les Blues. Par la suite, c’est l’homme en forme de Chelsea qui s’est chargé de doubler la mise. Juste avant la mi-temps, Willian assurait le break en faveur des locaux sur pénalty. L’international auriverde a assurément conforté ses dirigeants dans leur envie de prolonger son contrat.

A 2-0, le plus dur était fait pour l’équipe de Lampard. Elle ne s’est pas relâchée pour autant et a bien géré le score au retour des vestiaires. Et en fin de match, Barkley ajoutait la touche finale à cette victoire méritée en convertissant un service de César Azpilicueta. L'Espagnol signait à l'occasion son 31e assist en Premier League. La messe était dite.

En s’imposant, Chelsea repasse devant Manchester United et est de nouveau maitre de son destin en vue d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Giroud et ses coéquipiers espèrent désormais que l’accroc face aux Hammers n’était qu’un simple accident de parcours.