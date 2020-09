Chelsea, Werner est ambitieux : "Nous voulons lutter avec Man City et Liverpool"

Timo Werner, nouvelle recrue de Chelsea, a déclaré que l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, travaillait dur pour amener l'équipe au même niveau que Manchester City et Liverpool. L'international allemand est arrivé à Stamford Bridge en juillet en provenance de RB Leipzig dans le cadre d'un accord de 50 millions d'euros - signant un contrat de cinq ans d'une valeur de 170 000 livres sterling par semaine.

Timo Werner a profité de la vie à Chelsea jusqu'à présent, marquant pour ses débuts lors du match nul 1-1 contre Brighton samedi. Et l'expérience du travail avec Lampard, pour l'attaquant âgé de 24 ans, a été positive jusqu'à présent, l'ancienne légende du Blues établissant un plan pour l'avenir du club. "Le travail avec le manager a récemment été très bon", a déclaré Werner sur le site officiel de Chelsea. "Il a montré et expliqué à toute l'équipe, pas seulement à moi, ce que nous pouvons faire sur le terrain et comment nous améliorer par rapport à la saison dernière".

"Cela a été formidable de travailler avec lui et il a discuté de ses projets pour l’avenir et de la façon dont nous voulons nous battre contre des équipes comme Man City et Liverpool. Je pense que Chelsea est un grand club et avec cette équipe que nous avons, je pense que nous pouvons atteindre un nouveau niveau. Nous avons de très bons joueurs ici et le manager est là pour nous montrer le chemin et nous aider à nous améliorer", a ajouté l'Allemand

"Nous avons beaucoup travaillé sur les choses tactiques, ainsi que sur notre force et notre forme physique, pour nous assurer que nous sommes prêts pour le début de la saison", a conclu l'ancien du RB Leipzig. Timo Werner - qui a été transféré à Londres après avoir marqué 34 buts en 45 apparitions pour Leipzig la saison dernière - s'est bien installé dans ce nouvel environnement et est ravi de commencer la nouvelle saison.

"Je connais le chemin de chez moi au terrain d’entraînement maintenant, alors c’est bien ! C’est important de connaître votre chemin dans votre nouvel environnement et nous nous sommes également entraînés au stade, donc maintenant je connais aussi mon chemin vers Stamford Bridge. Mon appartement est très agréable, je me sens heureux là-bas et la ville de Londres est géniale. Pour moi, Londres est l’une des meilleures villes du monde, donc je suis vraiment heureux", a analysé Timo Werner.

"Le temps était aussi très beau il y encore quelques jours ! Oui, je suis très heureux et je m'installe bien à Londres", a conclu l'international allemand. Timo Werner fera probablement ses débuts en compétition lorsque Brighton accueillera Chelsea lors de son premier match de Premier League de la saison le 14 septembre prochain.