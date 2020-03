Willian répond aux rumeurs l'envoyant à Arsenal

Willian reste incapable de dire avec certitude où il jouera la saison prochaine, Chelsea n'ayant pas encore présenté l'offre de prolongation de contrat de trois ans qu'il attend. L'international brésilien a de nouvelles propositions sur la table en provenance de Stamford Bridge. Alors qu'il se dirige tout droit vers la fin de son contrat le statut de joueur libre, le club de l'ouest de Londres a cherché à trouver un nouvel accord avec le joueur de 31 ans, mais les discussions sont dans l'impasse, Willian tenant à avoir un contrat sur le long terme.

Il reste à voir si un compromis peut être trouvé avant la fin de la saison, et l'épouse de Willian a déjà suggéré qu'une association avec Chelsea pourrait se terminer. Elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux disant que leur histoire d'amour se terminait, avec des indices tirés du fait que les filles du couple étaient vêtues de rouge, tandis que Willian a été liée dans des rumeurs à un départ dans un autre club de Londres : Arsenal.

Willian donne sa préférence à Chelsea

Willian est réticent à avoué être attiré par de telles spéculations, aucune décision sur son avenir n'ayant encore été prise, mais concède que tout reste en suspens pour le moment. Le Brésilien a déclaré à 'ESPN Brasil' quand on lui a posé des questions sur sa situation à la suite d'une victoire 4-0 sur Everton dans laquelle il a marqué : "Nous aimons vraiment Londres, je l'ai dit plusieurs fois. C'est une ville où ma famille et moi aimons vivre. Je ne sais pas pourquoi elle [sa femme] a publié cet article, mais la situation contractuelle n'est vraiment pas facile. Chelsea m'a offert deux ans, j'ai demandé trois ans et tout s'est arrêté là", a ajouté l'international brésilien. Willian a déclaré régulièrement dans le passé que sa préférence serait de prolonger son aventure à Chelsea. Il a cependant été étroitement lié à des clubs comme Arsenal et Barcelone, tandis qu'un retour à ses racines a également été envisagé."

Willian a révélé qu'il avait l'intention de rester en Europe quoi qu'il arrive en octobre 2019 dans un entretien avec 'Esporte Interativo' : "Bien sûr, lorsque vous parlez de Corinthians, le club qui m'a lancé, j'ai une grande affection. Mais honnêtement, je ne pense pas à retourner au Brésil. Je pense que j'ai beaucoup de bois à brûler ici en Europe. J'ai un marché. Je suis très heureux ici à Chelsea. Bien sûr, mon contrat se termine maintenant, à la fin de la saison, c'est terminé. Mais je suis heureux à Chelsea et je compte rester ici."