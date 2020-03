"Mon club de rÃªve ? C'est le Real"

Rayan Cherki est-il le digne successeur de Karim Benzema ? Certes, les deux hommes n’évoluent pas au même poste. Le Madrilène est un numéro 9, dans un style très milieu offensif, tandis que le Lyonnais représente l’inverse : un N°10 qui a faim de but. Mais au niveau de la trajectoire, on retrouve beaucoup de similitudes…

Tout d’abord, les deux hommes sont nés à Lyon, et ils ont fait leurs premiers pas professionnels du côté de l’Olympique Lyonnais, leur club formateur. Comme Benzema, Cherki a lui aussi rapidement épaté la galerie, et encore plus tôt que son aîné puisqu’il n’avait que 16 ans au moment d’inscrire un triplé contre Nantes en Coupe de France.

Pour imiter Benzema, Cherki devra réussir une saison pleine du côté de l’OL, et il pourra ensuite aspirer à l’étage supérieur. Avec un aller simple pour la Maison Blanche ? Pour l’instant, aucun contact n’a été établi entre les deux parties. Dans un sens ou dans l’autre. Mais la pépite lyonnaise rêve bel et bien du club madrilène, et d’aucun autre.

"Mon club de rêve, en dehors de l’OL ? C’est le Real", a-t-il confirmé, du tac au tac, lors d’une interview accordée à 'OLTV', la chaîne officielle du club. Pour rappel, Cherki demeure sous contrat avec l’OL jusqu’en 2022. Mais au vu de son énorme potentiel, le président Jean-Michel Aulas ne devrait pas tarder à le prolonger…