Chicharito pense déjà comme un capitaine à Los Angeles

Conscient de ce que cela signifie pour le Los Angeles Galaxy, l'attaquant a assuré qu'il ne cherchait pas de la reconnaissance mais des résultats collectifs pour le club cette saison.

"Si je mets seulement un but sur la saison et que l'équipe gagne tout, nous sortirons gagnants. Mais si je mets 50 buts et que nous n'allons pas aux play-offs, ça n'aura servi à rien", a expliqué le joueur mexicain.

"Tous les clubs dans lesquels j'ai joué me procurent cette même envie de jouer au football. Je n'ai jamais aimé les comparaisons. Dans toutes les équipes j'ai senti ça : de la joie, de l'émotion, de la confiance et de la reconnaissance pour pouvoir continuer de faire ce que je fais", a déclaré Chicharito.

Le club californien se prépare à reprendre le championnat. Le Galaxy affrontera le Dynamo de Houston ce samedi soir à l'occasion de la première journée de la saison régulière.