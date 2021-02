Chiellini aurait pu jouer dans l'Arsenal d'Henry, Vieira et Bergkamp

Giorgio Chiellini est à la Juventus depuis 2005. Il a été relégué en Serie B lors de sa deuxième année au club, et depuis, il dirige la défense des bianconeri, mais sa carrière aurait pu être bien différente.

Le défenseur central italien s'est entretenu avec le magazine 'So Foot', où il a fait le point sur sa carrière, a décortiqué l'actualité du football et a reconnu ne pas pouvoir suivre le rythme de Sergio Ramos ou Van Dijk.

Et parmi tant de questions, Chiellini a reconnu qu'il aurait pu jouer à Arsenal. Il a reçu une offre lorsqu'il était jeune joueur à Livourne, mais a dit "non"... et le regrette maintenant malgré sa brillante carrière à la Juventus.

"Avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai été stupide de refuser l'offre. J'avais 16 ans, je jouais en Serie C et on m'a fait une offre très intéressante", a déclaré Chiellini, qui a refusé de jouer pour un club qui était alors dominé par des joueurs comme Thierry Henry, Pirés, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

"Je n'étais pas du tout prêt. Si j'avais accepté, cela aurait donné l'impression que je trahissais Livourne", a ajouté Chiellini. Il passe finalement une saison à la Fiorentina, avec laquelle il fait ses débuts en Serie A, avant de rejoindre la Juventus, où il a fait 521 apparitions.