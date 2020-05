Chiesa nie toute négociation avec un autre club

Chiesa (22 ans) a une longue liste de prétendants parmi les plus grands d'Europe, mais il a voulu mettre fin à toutes les rumeurs concernant son départ.

"Il n'y a pas de négociations parce qu'il y a la Fiorentina. Je n'ai pas d'agent, alors je parle qu'avec mon père et au club", a déclaré l'attaquant à 'Il Corriere dello Sport'.

Chiesa, qui figure dans la short-list de Chelsea, de la Juve, de l'Inter et de United, attire l'attention après avoir marqué sept buts en 28 matches pour la Viola jusqu'à la trêve du coronavirus.

L'ailier a un contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2022, et si le club ne l'empêchera pas de partir si tel est son souhait, il ne le laissera pas non plus partir à tout prix : il faudra débourser moins de 70 millions.