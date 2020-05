Le championnat chinois va faire son retour en juillet avec un plan révolutionnaire

Selon les informations de 'Marca', le championnat de Chine va faire son grand retour en juillet. Il ne reste plus qu'à définir une data précise.

Un retour sur les terrains chinois qui se fera en deux groupes de huit équipes. Les clubs ne joueront pas au sein des mêmes lieux, mais dans quatre villes différentes.

Le premier groupe jouera à Guangzhou et Shenzhen tandis que le second se déplacera à Shanghai et Jiangsu.

A travers ces nouvelles mesures, la Chine cherche à éviter de nouvelles contaminations.

Après avoir déclaré le coronavirus sous contrôle sur leur territoire, les autorités chinoises ont interdit fin mars l'entrée du pays aux étrangers, même munis de visas en règle ou de permis de travail pour éviter une deuxième vague de cas importés.