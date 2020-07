Chris Basham dans le viseur de Newcastle et Burnley

Du haut de ses 31 ans, le défenseur central est un vrai taulier pour Sheffield United pendant les six dernières saisons. Et maintenant, Chris Basham pourrait changer d'équipe et relever un nouveau défi dans sa carrière.

Deux équipes de Premier League surveillent de près le joueur, il s'agirait de Newcastle et Burnley.

Basham a encore un an de contrat avec les Baldes, mais l'intérêt de ces deux formations pourrait faire en sorte que le joueur quitte son club cet été, six ans après.

Son équipe est consciente qu'il faudra le vendre lors du prochain mercato estival avant de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Sa valeur est estimée à 3 millions d'euros.