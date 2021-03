Christian Pulisic garde Manchester United dans le viseur

Auteur de 2 buts et une passa décisives cette saison, l'attaquant de 22 ans, Christian Pulisic n'est pas au mieux de sa forme avec Chelsea.

L'international américain joue peut et entre seulement en fin de match. Aucune titularisation sous l'ère Thomas Tuchel, le joueur serait prêt à partir quitte à aller chez l'ennemi.

En effet, 'The Sun' évoque ce mercredi que le joueur de Chelsea n'est pas satisfait de sa situation et pour changer d'air au prochain mercato d'été. Manchester United est toujours intéressé par lui et pourrait faire une offre pour l'attirer. Cette même source explique qu'il ne serait pas opposé à un départ vers Old Trafford.

Après deux ans sous la tunique des Blues, Pulisic pourrait recevoir un bon de sortie, lui qui était arrivée à Londre en 2019 contre 64 millions d'euros.