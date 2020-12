Christophe Galtier : "On a beaucoup souffert"

Tenu en échec par le Paris Saint-Germain (0-0), dimanche soir, au Stade Pierre Mauroy, le LOSC a repris le fauteuil de leader de Ligue 1, provisoirement occupé par l'Olympique Lyonnais après sa large victoire face à l'OGC Nice (1-4). Premiers, les Dogues ont toutefois été moins enthousiasmants qu'à l'accoutumée face au PSG.



Malgré une équipe remaniée, le Champion de France a en effet nettement dominé dans le Nord, face à des Lillois privés de ballons et peu inspirés en phases offensives. En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier, qui a beaucoup donné de la voix pendant la rencontre, accueillait néanmoins ce match nul avec satisfaction.

"Quelquefois il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire"

"C'est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing. On n'a jamais réussi à bien sortir sur les transitions. On n'est pas arrivés à l'emporter et quelquefois il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire", a-t-il confié.

"On a beaucoup souffert. En seconde période, on a essayé de faire ce qu'on sait faire, prendre un peu plus la profondeur et jouer plus direct mais on n'a pas réussi. On a manqué de lucidité, on a fait beaucoup d'erreurs techniques après la récupération de balle", a ensuite ajouté l'entraîneur du LOSC, en conférence de presse.

Bien sûr, ses joueurs ont surtout été contraints de défendre face à la machine parisienne. Une obligation face à un tel adversaire, selon l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne. "Toute l'équipe a fait beaucoup d'efforts et a bien défendu. Si vous ne défendez pas bien contre Paris, vous perdez", a ainsi assuré Christophe Galtier, lucide.