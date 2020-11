Le Barça en patron face à Osasuna

Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 11ème journée de Liga, le FC Barcelone, qui fête aujourd'hui ses 121 ans, accueillait Osasuna au Camp Nou. Comme prévu, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi en hommage à Diego Maradona, décédé ce mercredi 25 novembre des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à l'âge de 60 ans.

Pour ce match, Ronald Koeman a choisi d'aligner en attaque le trio Griezmann, Braithwaite et Lionel Messi, ce dernier avait été laissé au repos face au Dynamo Kiev mardi dernier en Ligue des champions. Un choix qui a porté ses fruits puisque les trois acteurs se sont montrés décisifs.

Après un cafouillage dans la surface d'Osasuna, le Danois utilise son genou pour envoyer le ballon au fond des filets et ouvrir le score (30e, 1-0). Dix minutes plus tard, c'est au tour du numéro 7 blaugrana de laisser tout le monde bouche bée. Moncayola dégage de la tête un centre de Jordi Alba, mais malheureusement pour lui, le ballon atterrit sur les pieds du Français, qui envoie un véritable pétard dans les cages de Sergio Herrera (42e, 2-0).

Au retour des vestiaires, on a pu constater que l'entraîneur néerlandais a fait un changement à la mi-temps, en faisant entrer Sergio Busquets, remis d'une entorse au genou, à la place de Pedri.

Onze minutes après l'entame du deuxieme acte, Coutinho enfonce le cou en collant le troisième but grâce à une belle offrande d'Antoine Griezmann (57e, 3-0). L'après-midi aurait pu être parfaite pour le Barça, qui menait 3-0. Mais malhereusement pour Koeman, déjà privé de Piqué, Umtiti, Araujo et Sergi Roberto, la malédiction des défenseurs centraux continue. Visiblement sérieusement touché à la cheville, Clément Lenglet sort en se tenant aux deux médecins du club, et est donc remplacé par Carles Aleña (67e).

Quelques minutes après son entrée en jeu, Ousmane Dembélé pense avoir trouvé la faille lui aussi... Mais c'était sans compter sur l'intervention de la VAR, qui annule le but de l'ailier français pour une position de hors jeu initiale de Trincao (72e).

Il aura fallu attendre la 73e minute pour voir le but tant attendu de la rencontre. Seul devant la surface, Lionel Messi déclenche une frappe puissante et bat le gardien d'Osasuna (4-0). L'Argentin ne manque pas de rendre hommage à son compatriote Diego Maradona. Le capitaine blaugrana sort le maillot N.10 de Newell's, porté par El Pibe de Oro entre 1993 et 1995.

Avec cette précieuse victoire, le Barça est actuellement à la 7e place du classement de la Liga.