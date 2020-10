Le BarÃ§a enchaÃ®ne sous la pluie de Vigo

Sous la pluie incessante de Galice, le FC Barcelone s'est imposé malgré une infériorité numérique en seconde période que l'équipe de Ronald Koeman a réussi à gérer.

Pour cette seconde rencontre de la saison de Liga, Ronald Koeman avait décidé de miser sur les mêmes joueurs que ceux qui avaient joué contre Villarreal dimanche soir.

Un bon choix de la part de l'entraîneur néerlandais, qui a notamment disposé d'un Philippe Coutinho très en forme, qui fut décisif sur deux des trois buts de ses coéquipiers ce soir.

Le Barça a eu le pied sur le ballon et n'a pas tardé à voir son (jeune) homme en forme ouvrir le score. Après dix minutes de jeu, Ansu Fati inscrivait le premier but de la soirée.

L'Espagnol profitait d'une belle passe de Philippe Coutinho à l'entrée de la surface pour effacer Aidoo d'un contrôle et tromper le gardien du Celta Vigo d'une frappe de son pied droit, pour inscrire son troisième but en deux matchs.

Le Barça gérait tranquillement son avance mais un contre-temps est venu chambouler le rythme du Barça. Clément Lenglet, déjà averti plus tôt après une faute sur Gabri Veiga, prenait un second jaune après avoir envoyé sa main au visage de Denis Suárez. Lenglet était expulsé, et Koeman sacrifiait Antoine Griezmann avant la pause pour faire entrer le jeune défenseur Ronald Araujo.

Malgré l'infériorité numérique, c'est tout de même le Barça qui a disposé du plus d'occasions en seconde période. À la 51e minute, Philippe Coutinho et Leo Messi poussaient Lucas Olaza à contrer un centre de l'Argentin au fond des filets de son propre gardien. Le Barça mène 0-2.

Les Catalans auraient même pu mener 0-3 avant l'heure de jeu, mais le but de Leo Messi (qui suivait une frappe de Philippe Coutinho repoussée), était signalée en position de hors jeu à la 59e minute de jeu.

Piqué manquait sa tête (62e), et Coutinho butait sur Villar (60e), mais c'est Sergi Roberto qui envoyait le troisième but au fond des filets à la fin du temps additionnel (90+4). Leo Messi effaçait la défense avant de buter sur Villar. Le ballon retombait dans les pieds de Sergi Roberto, qui ne s'est pas trompé au moment de cadrer sa frappe. Trois points de plus pour le Barça de Koeman, qui a su offrir une belle performance malgré les difficultés.