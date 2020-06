Le Real Madrid fait un pas vers le titre

Après le match nul du FC Barcelone contre le Celta Vigo, le Real Madrid avait une opportunité de prendre deux points d'avance précieux pour filer seuls en tête de la Liga.

Pour cela, il fallait s'imposer contre l'Espanyol Barcelone, lanterne rouge et menacé d'une relégation proche. Zinedine Zidane avait fait le choix de ne pas titulariser Vinicius, alignant Hazard et Benzema.

Et l'absence de la rapidité et de la profondeur apportée de Vinicius a manqué en attaque merengue en première période. Le Real Madrid a du mal à construire ses attaques et manque de d'inspiration en début de rencontre.

Les deux premières occasions du Real de Zidane sont obtenues par un Casemiro actif. La première est une frappe depuis son propre camp qui manque de surprendre Diego Lopez (10e), et la seconde est une puissante reprise dans la surface, finalement déviée hors du cadre.

L'Espanyol dispose de plusieurs opportunités lors des premières minutes de la rencontre. Adri Embarba, particulièrement en forme, et Wu Lei tentent leur chance mais ça manque de tranchant dans l'équipe catalane.

Le Real Madrid insiste en fin de première période et a le pied sur le ballon, mais il faut attendre l'apparition du génie de Benzema à la 45e minute. Trouvé par Sergio Ramos dans la surface, Karim Benzema élimine le défenseur d'un geste incroyable.

Dos aux cages de Diego Lopez, le Français sert Casemiro dans l'axe d'une talonnade qui passe entre les jambes du défenseur de l'Espanyol. Casemiro arrive lancé derrière lui et envoie le ballon du gauche dans les filets de Lopez. Incroyable passe décisive de "Monsieur" Benzema.

En seconde période, le Real Madrid semble se satisfaire de son avance et le rythme de la rencontre baisse face à un Espanyol qui a du mal à mettre le pied sur le ballon malgré un coup franc de De Tomas (66e) qui oblige Courtois à repousser des deux poings.

Malgré les entrées de Vinicius et Rodrygo, et la sortie d'un Eden Hazard très discret ce soir, le Real se contente de gérer son avance contre un adversaire qui se montre très pauvre ce soir.

Sans forcer, les joueurs de Zinedine Zidane s'en remettent au but de Casemiro et à la magie de Benzema pour doubler le Barça et prendre deux points d'avance au classement. La bonne opération de la journée est Madrilène !