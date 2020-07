Le Real Madrid à une victoire du titre

Après la victoire du FC Barcelone contre Valladolid, le Real Madrid se devait de s'imposer contre Grenade ce soir pour conserver une avance de quatre points et faire un pas de plus vers le titre.

Et malgré une seconde période plus difficile, le Real Madrid a complètement contrôlé sa première période aux Carmenes de Grenade, et a pu compter sur l'inspiration de ses Français.

La première occasion du Real Madrid s'est transformée en but dès la 10e minute de la rencontre, alors que Ferland Mendy a fait parler sa vitesse pour doubler la défense andalouse.

Lancé par Casemiro devant la surface, l'ancien Lyonnais a accéléré après avoir fixé la défense, avant de décocher une jolie frappe dans un angle très fermé. Une frappe qui a terminé dans la lucarne gauche de Rui Silva. Un golazo excellent pour le premier but du Français avec le Real Madrid.

Puis c'est un autre Français qui vient doubler la mise six minutes plus tard. Karim Benzema recevait un bon ballon de Modric avant de réaliser un excellent crochet et de tirer une délicieuse frappe enroulée qui a terminé dans les cages andalouses.

Grenade a dû mal à se battre face à des Madrilènes qui gèrent très bien leur avantage et ne parvient à inquiéter Courtois qu'à la 36e minute d'une tête de Duarte. Le Real aurait même pu en mettre un troisième après des occasions de Benzema (43e) et Isco (44e), mais rentre aux vestiaires avec son avantage de deux buts.

Et comme souvent depuis la reprise, les hommes de Zinedine Zidane ont beaucoup plus de mal au retour de la pause. Dès la 50e minute, Machís réduit le score après une erreur de Casemiro. Herrera récupère le ballon et lance Machís, qui envoie le ballon entre les jambes de Courtois.

Peu d'occasions pour les deux équipes mais Grenade se montre tout de même beaucoup plus dangereux malgré les changements de Zidane. Sur un cafouillage à dix minutes de la fin, les locaux étaient presque sur le point d'égaliser mais Varane a dégagé le ballon.

Le Real Madrid a eu très chaud en fin de match et Thibaut Courtois et Sergio Ramos sauvent sur la ligne à deux reprises après des frappes d'Antoñin puis d'Azeez dans la surface. Une double occasion qui aurait pu coûter cher au leader.

Mais les joueurs de Zidane tiennent bon et terminent la rencontre avec la victoire en poche. Les Madrilènes reprennent quatre points d'avance sur le Barça, et pourront être champion dès jeudi s'il remporte sa rencontre contre Villarreal.