Le Real Madrid envoie Leganés en seconde division

À l'occasion de la 38e journée de Liga, le Real Madrid jouait son premier match en tant que champion d'Espagne face à un Leganés qui devait tout donner pour éviter la relégation.

Ce derby madrilène s'est terminé sur un match nul amer pour un Leganés qui aura tout tenté jusqu'à la fin, mais qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (synonyme de relégation) face à un Real Madrid qui doit maintenant se concentrer sur l'Europe.

Le Real Madrid s'est rapidement mis en jambe dans cette rencontre à Butarque et le milieu composé de Valverde, Casemiro et Isco a apporté beaucoup de fluidité sur le terrain.

Fede Valverde a obtenu la première occasion du match avec une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface dès la 6e minute, mais c'est bien Sergio Ramos qui a ouvert le score trois minutes plus tard.

Isco trouvait Sergio Ramos sur coup franc au premier poteau dans la surface de Cuellar. Une position idéale pour le capitaine des Madrilènes. Le défenseur saute plus haut que Bustinza et envoie le ballon de la tête dans les cages de Cuellar, qui ne peut rien faire.

Mais Leganés connait l'enjeu de la rencontre et ne lâche rien. Recio tente sa chance (37e) mais les Pepineros doivent attendre le temps additionnel de la première période pour égaliser. Bryan Gil envoyait le ballon entre les jambes d'Alphonse Areola et marquait son premier but de la saison.

Au retour de la seconde période, le Real Madrid ne perd pas de temps avant de reprendre l'avantage. À la 52e minute, Isco envoie un amour de ballon dans la surface pour Marco Asensio, qui frappe et inscrit son troisième but de la saison.

Le rythme redescend en seconde période mais Leganés n'abandonne pas et enchaîne les tentatives. Areola est contraint de détourner le ballon à plusieurs reprises devant Assalé ou Avilés. Mais le premier parvient à égaliser à la 78e minute après un service de Jonathan Silva. Assalé surprend Militao et Areola pour inscrire le 2-2.

Leganés se sera arraché jusqu'au bout mais ne parvient pas à atteindre ce miracle tant rêvé. Le Real Madrid envoie Leganés en seconde division, mais ne parvient pas non plus à décrocher son objectif de la soirée, qui était de terminer la reprise avec onze victoires en onze matches.