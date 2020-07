Le Real Madrid fait un grand pas vers le titre

Après un nouveau nul du FC Barcelone, le Real Madrid avait l'occasion de s'envoler au classement et de prendre une avance jusqu'à quatre points sur son éternel rival catalan.

Mais que la tâche fut compliquée pour les joueurs peu inspirés du Real Madrid, qui ont dû faire face au bloc agressif imposé par Getafe tout au long de la rencontre pour empêcher le Real d'avoir le contrôle du ballon.

Un Getafe qui s'est montré très solide. Un bloc très haut en défense qui n'a pas permis à un Real Madrid déboussolé de construire correctement son jeu. Les Azulones ont su empêcher le Real de se montrer dangereux et ont disposé de la première occasion, obligeant Courtois à réaliser un gros arrêt après une tête de Maksimovic (9e).

Néanmoins, les hommes de Zidane ont tout de même eu deux grosses occasions en première mi-temps. Deux occasions repoussées brillamment par David Soria.

La première est une frappe de Vinicius Junior, qui recevait un délice de centre de Ferland Mendy dans la surface (23e). Soria dévie du bout des doigts. Puis, sur un contre à la 36e minute, Ramos centre au second poteau vers Isco, qui reprend de volée. Mais Soria est encore là pour repousser le danger.

Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge, alors que le Real Madrid avait perdu Raphaël Varane à la demi-heure de jeu, après avoir pris un ballon en plein visage. Le Français avait laissé sa place à Militao.

Getafe revient avec le même état d'esprit et avec le même pressing défensif et agressif après la pause, provoquant de nombreuses erreurs et pertes de balles des joueurs du Real Madrid.

Le système utilisé par les Azulones empêche le Real Madrid de se créer des occasions, à l'exception d'une frappe de Luka Modric (58e) qui est finalement contrée par un défenseur adverse.

Il faut attendre la 80e minute pour voir les joueurs de Zidane débloquer la situation. Dani Carvajal pénètre dans la surface et provoque une faute évidente d'Olivera. Penalty pour le Real Madrid, transformé sans problème par son spécialiste, Sergio Ramos (1-0).

Un penalty qui suffit aux hommes de la Casa Blanca pour prendre trois points dans la douleur et s'envoler au classement. À cinq journées de la fin du championnat, le Real prend quatre points d'avance sur son dauphin, le FC Barcelone.