Le Real Madrid maÃ®trise et reprend la tÃªte

Le Real Madrid avait besoin de prendre trois points pour rattraper le Barça et reprendre la tête de la Liga dans un même temps, et les joueurs de Zidane ont fait le travail.

Contre un Majorque qui a pourtant insisté, les joueurs merengue ont su sortir vainqueurs de ce choc sur la pelouse Alfredo di Stéfano, et notamment grâce à une nouvelle performance de Vinicius Junior.

Zinedine Zidane, privé de Casemiro, avait fait le choix d'aligner Eden Hazard en numéro 10, pour composer son attaque de Vinicius Junior, Karim Benzema et Gareth Bale. Et tous ont su obtenir de grosses occasions en première période.

Très tôt dans la rencontre, Bale et Benzema obtiennent deux grosses occasions mais butent sur Manolo Reina. Mais Majorque se réveille et se montre tenace, le démontrent les frappes de Baba et Lago Junior.

Encore une polémique

Cependant, Vinicius Junior, encore intenable sur son côté gauche, fait un coup au moral des joueurs de Moreno en ouvrant le score à la 19e minute de la rencontre. Un but qui ne manque pas de faire polémique, en raison d'un contact litigieux de Dani Carvajal au début de l'action.

Le défenseur récupère le ballon après une obstruction sur Dani Rodriguez, et lance Fede Valverde. L'Uruguayen lance Luka Modric, qui contrôle avant de trouver Vinicius Junior dans la surface. Le Brésilien pique son ballon et inscrit son troisième but de la saison. L'arbitre décide de ne pas faire intervenir la VAR pour la possible faute de Carvajal.

Le but de Vinicius fait du mal à Majorque, qui retourne aux vestiaires mené d'un but. Dès le retour, les Majorquins se montrent un peu plus en forme et Courtois doit intervenir après une tête de Raillo.

Sergio Ramos, tireur d'élite

Si Benzema n'est pas loin d'inscrire le second but de la soirée après une combinaison avec Vinicius, c'est Sergio Ramos qui double la mise pour le Real Madrid. Sur penalty ? Non, sur coup franc. Et quel coup franc. Le Real a obtenu un coup franc à 22 mètres après une faute de main de Raillo.

Le défenseur central a décidé de frapper lui-même le coup franc, à 22 mètres des cages de Reina. Une frappe enroulée du droit qui a terminé directement dans la lucarne, et qui permet à Ramos d'inscrire son 8e but en Liga, un record dans sa carrière.

Le rythme redescend un peu, et les changements s'enchaînent. À noter notamment les débuts à Majorque de Luka Romero en fin de rencontre. Âgé de 15 ans, le jeune Argentin faisait ses débuts en professionnel.

Malgré plusieurs tentatives sans succès de Kubo, qui s'est lui montré excellent tout au long du match, et des occasions de Brahim et Mariano, le score final en reste à 2-0. Le Real Madrid reprend la tête de la Liga grâce à la différence de buts particulière.