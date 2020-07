Le Barça retrouve le sourire et l'inspiration

Après une victoire du Real Madrid en début d'après-midi contre l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone se devait de prendre des points pour revenir à quatre points de son éternel rival. Et les Blaugrana n'ont pas déçu !

Pour l'occasion, le Barça se déplaçait à la Céramica pour affronter Villarreal, et Quique Setién avait fait le choix de titulariser Antoine Griezmann, sur le banc lors des deux rencontres précédentes.

Le Français est d'ailleurs impliqué dans le premier but du match, dès la troisième minute de la rencontre. Cherché par Jordi Alba devant les cages d'Asenjo, le Français tente de frapper mais Pau Torres, sous pression, envoie le ballon dans ses propres cages.

De quoi bien lancer le Barça dans cette première période plaisante. L'équipe de Setién ne montre pas le même visage et se montre plus offensive, notamment avec le bon rôle de Sergi Roberto positionné milieu gauche.

Mais cela n'empêche pas Gerard Moreno d'égaliser (14e). Paco Alcacer, lancé, décale vers Santi Cazorla dans la surface. L'ancien gunner frappe mais la frappe est repoussée par Ter Stegen, directement sur Moreno. L'Espagnol en profite et égalise du plat du pied droit.

Le match est ouvert et Luis Suárez se montre très actif. Après une occasion manquée (16e), Suárez ne se rate pas à la 20e minute et décoche une superbe enroulée pour inscrire le second but, après un énorme travail de Messi qui efface Anguissa avant de passer le ballon à son acolyte.

C'est d'ailleurs de Messi qui sert de nouveau pour le troisième du Barça, quelques secondes avant la mi-temps. Sur un une-deux avec Griezmann, l'Argentin entre dans la surface mais préfère redonner le ballon à son coéquipier d'une belle talonnade. Le Français choisit de tenter sa chance. Du pied gauche, Griezmann frappe à l'entrée de la surface et lobe Sergio Asenjo. Son premier but depuis le mois de février !

Après le retour des vestiaires, les joueurs blaugrana se montrent toujours aussi entreprenants et enchaînent les tentatives. Leo Messi n'était pas loin d'y aller de son but à la 53e minute mais Asenjo s'interpose. Et Villarreal peut dire merci à son gardien en seconde période, car l'addition aurait pu être plus lourde.

Le gardien de Villarreal repoussait des frappes de Vidal et Jordi Alba, mais ne peut rien faire contre Leo Messi à la 69e minute. Mais la VAR intervient et annule le but de l'Argentin pour une position de hors-jeu de Vidal au début de l'action.

Villarreal a beaucoup de mal en seconde période et n'arrive pas à inquiéter la défense catalane, à l'exception d'une frappe de Chukwueze (76e). Et comme si ça ne suffisait pas, Villarreal encaisse un quatrième but, signé Ansu Fati.

Entré à la place de Griezmann à la 76e minute, le jeune ailier profite d'un service de Jordi Alba dans son couloir gauche pour pénétrer dans la surface et croiser une frappe du pied droit qui surprend Sergio Asenjo. Messi manque de marquer son but sur coup franc dans les arrêts de jeu mais bute sur la transversale d'Asenjo.

La rencontre en reste là et le Barça garde un peu d'espoir. Victoire pleinement méritér pour les hommes de Setién qui retrouvent le sourire et multiplient les buts pour mettre fin à l'excellente série de Villarreal depuis la reprise. En attendant, la prochaine journée, Barcelone revient à 4 points du Real Madrid.