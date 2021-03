Cillessen s'est blessé pendant l'échauffement du match Turquie - Pays-Bas

Valence s'arrache une fois de plus les cheveux à propos de Jasper Cillessen. Après avoir passé plusieurs mois hors des terrains et être revenu il y a quelques semaines, le gardien de but s'est à nouveau blessé.

Les Pays-Bas ont appelé le gardien du Valence CF pour débuter les qualifications pour la Coupe du monde de Qatar 2022 et De Boer l'a titularisé devant Tim Krul, mais il n'a finalement pas pu jouer.

Pendant l'échauffement avant le match contre la Turquie, Cillessen a ressenti une gêne, a quitté le terrain et s'est rendu à l'infirmerie, où il a réalisé des examens complémentaires.

Finalement, Krul a joué le match contre les Turcs, tandis que les Pays-Bas et Valence garderont un œil sur l'étendue de la blessure de Cillessen, qui a été opéré en novembre pour une déchirure du quadriceps.