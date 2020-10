Cinq ans de Jürgen Klopp à Liverpool

Comme le temps passe vite. C'était il y a déjà plus de cinq ans, lorsque Jürgen Klopp faisait ses adieux face au Mur Jaune du stade du Borussia Dortmund pour prendre une année sabbatique.

Une année sabbatique qu'il n'a finalement jamais prise. Le 8 octobre 2015, et après quelques jours de rumeurs, Jürgen Klopp prenait les commandes de Liverpool après l'annonce du départ de Brendan Rodgers.

Si les premières années ont servi à construire un projet et à installer un système chez les Reds, Klopp a tout de même réussi à mener son équipe en finale de la Coupe de la Ligue en 2016, puis en finale de l'Europa League.

Mais ce n'est qu'en 2017-2018 que tout change. Les Reds investissent sur le marché et achètent notamment Mohamed Salah, qui vivra une première saison complètement folle à Anfield (52 matchs, 44 buts) et formera l'un des trios offensifs les plus effrayants d'Europe aux côtés de Roberto Firmino et Sadio Mané. Liverpool rêve de Ligue des champions et atteint même la finale de 2018 à Kiev. Malheureusement, les Reds n'ont rien pu faire face à la super-puissance européenne du Real Madrid.

Sauf que Jürgen Klopp ne lâche rien. Et après l'arrivée de Van Dijk en janvier, Liverpool investit de nouveau et achète Alisson et Naby Keita pour renforcer son équipe. Une équipe qui commence alors une impressionnante montée en puissance et prend sa revanche sur l'Europe en 2019, remportant la Ligue des champions en finale contre Tottenham, et atteignant une deuxième place record en Premier League.

L'influence de Klopp est indéniable à Liverpool, qui va chercher la Supercoupe d'Europe puis le Mondial des Clubs pour terminer son année 2019 en beauté. L'entraîneur allemand et son équipe roulent par la même occasion sur la Premier League, et terminent la saison avec trois défaites seulement en championnat.

Cinq ans de Jürgen Klopp auront permis à Liverpool de retrouver sa puissance à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale, mais surtout aux Reds de mettre la main sur le trophée qu'ils n'avaient encore jamais été capables de remporter : la Premier League.