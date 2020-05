Cinq ans pour convaincre le Real Madrid

Le Real Madrid avait posé son regard sur un jeune joueur norvégien de 16 ans qui brillait sous les couleurs du Stromsgodset IF, auteur de 24 matches, cinq buts et six passes décisives en une saison. Et pour trois millions d'euros, Martin Odegaard rejoignait l'un des meilleurs clubs du monde.

Le jeune milieu de terrain n'a pas non plus tardé à faire ses débuts sous les couleurs de l'équipe première. D'ailleurs, ce 23 mai, cela faisait exactement cinq ans que Martin Odegaard jouait sno premier match avec le Real Madrid. Il entrait à la place de Cristiano Ronaldo contre Getafe.

Ce jour-là, Odegaard battait un record de précocité au Real Madrid comme le joueur le plus jeune à débuter en Liga. Tout allait à merveille, jusqu'au moment où le club a jugé comme étant préférable de le prêter pour qu'il puisse progresser ailleurs qu'avec la réserve.

Le Norvégien quittait Madridd pour un an à Heerenveen, puis une autre année au Vitesse. C'est d'ailleurs au Vitesse qu'Odegaard a commencé à rappeler au Real Madrid pourquoi il l'avait acheté, remportant plusieurs prix en Eredivisie pour son excellente saison.

De belles performances aux Pays-Bas qui ont éveillé l'intérêt des clubs espagnols. Finalement, c'est la Real Sociedad qui réussit à obtenir un troisième prêt du milieu de terrain norvégien. Si l'avenir d'Odegaard n'est pas encore clair pour la saison à venir, celui-ci mériterait bien une nouvelle chance à Madrid.

Cependant, certaines rumeurs évoquent le fait que le Real Madrid pourrait le laisser en prêt pour une saison supplémentaire chez une Real Sociedad qui a toutes ses chances pour jouer l'une des compétitions européennes en 2020-2021.

La crise économique provoquée par le Covid-19 pourrait aussi lui donner la chance de se faire une place en merengue la saison prochaine, alors que la direction madrilène pourrait ne pas avoir les moyens de recruter des joueurs tels que Pogba ou Camavinga.

Cinq ans après ses grands débuts à Madrid, Martin Odegaard pourrait donc enfin avoir obtenu une chance de briller avec une équipe dont il rêve depuis des années, lui qui a même obtenu des meilleures statistiques que beaucoup des joueurs du Real Madrid cette année avec six but et sept passes décisives en 27 matches en tant que titulaire. L'avenir est devant lui.