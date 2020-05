Cinq cas positifs en Liga ?

Après les nombreux tests réalisés entre la Liga et la Segunda Division espagnole vient le temps des résultats. Et selon 'RAC1', cinq joueurs ont été testés positifs parmi tous les joueurs, membre du staff technique et autres employés du club.

Cette même information, qui affirme que les résultats sont partiels, révèle que trois d'entre eux appartiennent à des clubs de Liga, et les deux autres de Segunda.

Chaque cas appartiendrait à une équipe différente, mais nous ne savons pas s'il s'agit ou non de joueurs. Le Barça n'a rien à craindre, puisque tous les tests ont été négatifs.

Si cette information venait à être avérée, les infectés du COVID-19 devront rester à l'écart durant 14 jours, suivant le protocole, avant de retrouver l'équipe, si le prochain test est négatif.