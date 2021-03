Cinq pistes pour remplacer José Mourinho à Tottenham

Tottenham a été éliminé de l'Europa League par un impressionnant Dinamo Zagreb, et José Mourinho est pointé du doigt depuis l'élimination surprise de ses joueurs jeudi soir.

En Angleterre, on rapporte que le poste de José Mourinho à la tête des Spurs est en danger. Pour l'instant, le Portugais est toujours à son poste, mais on ne sait pas réellement jusqu'à quand. La presse a révélé vendredi que son licenciement, s'il venait à se faire, pourrait coûter jusqu'à 40 millions d'euros à Tottenham.

En attendant, le 'Mirror' affirme que le propriétaire de Tottenham, Daniel Levy, aurait déjà dressé une liste des successeurs possibles. Cinq entraîneurs en particulier se trouveraient sur cette liste.

Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Brendan Rodgers (Leicester City), Ralph Hasenhüttl (Southampton), ainsi que Massimiliano Allegri et Rafa Benitez, tous deux sans club.

Le 'Sun' va plus loin et désigne Brendan Rodgers comme le favori. Il affirme que, par le passé, Daniel Levy voulait l'avoir à la tête des Spurs et qu'il reviendra à la charge s'il choisit finalement de renvoyer Mourinho.