Ciro Immobile rÃ©vÃ¨le la raison de son dÃ©part de SÃ©ville

Ciro Immobile n'a pas très bien réussi à Séville lors de son passage, il y a cinq ans, et lors d'un live sur Instagram, l'attaquant italien a expliqué pourquoi il pense qu'il n'a pas réussi au club andalou.

"Je me sentais mal, j'ai eu peu d'occasions. En janvier 2016, j'ai pensé à partir, mais Emery m'a demandé de rester. Au début, j'ai marqué deux buts immédiatement, mais ensuite Emery m'a retiré à nouveau. Disons que quand on ne se sent pas membre du groupe, tout est inutile", a-t-il regretté.

Son départ de Séville lui est resté en travers de la gorge.