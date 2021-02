City, concurrent sérieux pour recruter Messi

Le feuilleton sur l'avenir de Leo Messi ne fait que commencer. La star de Rosario n'a pas encore fait le point sur son avenir, bien que le Barça, par le biais des candidats à la présidence, et le PSG aient tous deux montré leur ferme volonté de l'avoir à partir de juin prochain.

Bien que le quotidien ne fasse pas partie du PSG, la couverture de 'France Football' a été un nouveau épisode concernant l'avenir du crack. Selon 'ESPN', Leo n'est cependant pas très heureux de ces méthodes... et encore moins à l'approche du match de Ligue des champions.

Le Manchester City de Guardiola, qui envisagerait également de le signer, fait profil bas. Cependant, le club pourrait avoir beaucoup plus à offrir au joueur argentin. Le média évoque la multitude d'équipes que contrôlent le City Group et de la façon dont Messi pourrait réaliser son désir de jouer aux États-Unis à l'avenir.

Il faut rappeler que Pep n'a pas remporté la Ligue des champions sans Messi et que Leo n'en a gagné qu'une depuis le départ de l'entraîneur espagnol, alors qu'ensemble ils ont conquis deux titres et joué deux demi-finales en seulement quatre ans.

Le plan de l'équipe anglaise, en tout cas, est d'attendre et le prochain point culminant de cette histoire viendra avec les élections à la présidence de Barcelone en mars. Le futur président parlera à Messi presque immédiatement et ce n'est qu'après cette rencontre qu'on saura si les Blaugranas ont quelque chose à faire ou non pour garder le natif de Rosario.

Avec 211 buts en 219 matchs, Messi est de loin le meilleur joueur entraîné par Pep Guardiola tout au long de sa carrière. Après que Guardiola a annoncé qu'il ne reviendrait pas au Barça, on n'espérait plus les voir travailler ensemble, mais tout peut changer cet été.