City de retour à l'entraînement après les cas de COVID-19

Le football tremble en Angleterre. La Premier League prévoit même de suspendre les matches pendant deux semaines, bien qu'aucune information officielle ne soit disponible pour le moment. En attendant, les équipes continuent de travailler.

Comme Manchester City, qui est à l'origine de l'épidémie d'infections de coronavirus qui a forcé le report du match contre Everton lundi.

Comme le club citizen l'a lui-même annoncé dans un communiqué officiel, l'équipe de Pep Guardiola a repris l'entraînement après que les derniers tests médicaux effectués n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs.

En outre, City a annoncé que les installations ont été désinfectées en profondeur au cours des dernières 48 heures et n'a procédé à l'ouverture que de celles qui étaient "essentielles à l'entraînement".

