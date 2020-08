"City est la meilleure option pour Messi"

Après toute une carrière au FC Barcelone, Lionel Messi est prêt à faire ses valises et à s'offrir une première aventure professionnelle en dehors de la Catalogne et du Camp Nou.

Et alors que le joueur aurait annoncé à Barcelone son envie de départ, les rumeurs continuent de le rapprocher de Manchester City, où il pourrait retrouver son mentor, Pep Guardiola.

Un choix qui ne déplaît pas à Rivaldo : "Manchester City pourrait être la meilleure option pour lui. Il a 33 ans, mais sa qualité et son talent sont indiscutables et je pense qu'il peut évoluer encore quelques années de plus au top niveau."

"Pep Guardiola connaît parfaitement les qualités de Leo Messi et trouverait vite une solution pour l'intégrer à son équipe et en tirer le meilleur. J'imagine bien Guardiola construire son équipe autour de lui", a expliqué l'ancien blaugrana pour 'Betfair'.

"Son talent lui permet de faire la différence dans n'importe quelle position et à tout moment. Je suis certain qu'il ferait gagner des matchs à son équipe en Premier League...", conclut Rivaldo.