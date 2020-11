City et Mahrez écrasent Burnley

Classé dans la seconde moitié de tableau avant ce match, Manchester City avait à coeur de l'emporter aujourd'hui face à Burnley.

Emmenés par un Riyad Mahrez en feu et un Kevin De Bruyne d'une précision destructrice, les Sky Blues l'ont largement emporté sur Burnley (5-0).

Et c'est dès la 6e minute de jeu que les deux hommes ont lancé leur récital, le Belge trouvant Mahrez dans la surface pour le 1-0. Vingt minutes plus tard, l'Algérien s'offrait un doublé après un service de Kyle Walker. Peu avant la pause, De Bruyne s'illustrait à nouveau en centrant pour Mendy et le 3-0 (41e).

Un triplé pour Mahrez

Une minute avant de céder sa place pour Phil Foden, Ferran Torres y allait aussi de son but (66e) pour porter la marque à 4-0. Et, très rapidement après son entrée en jeu, Phil Foden offrait le triplé à Mahrez après un centre au deuxième poteau repris de la tête par l'ancien joueur de Leicester (69e/5-0).

Auteur d'un triplé mais loin d'être rassasié, Mahrez était impliqué sur le but de Jesus, annulé par le Var après consultation du VAR (76e).

Victoire avec la manière pour les hommes de Pep Guardiola qui remonte provisoirement à la 8e place du championnat à 6 points du leader, Liverpool, tenu en échec par Brighton dans l'après-midi (1-1).