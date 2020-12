City ne se relâchera pas contre Marseille

Les Citizens de Pep Guardiola n'ont pas trainé et n'ont pas eu de difficultés pour se qualifier et s'assurer de terminer premiers de leur groupe en Ligue des champions cette saison.

Ce n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille, qui est déjà éliminé de la compétition, mais qui se bat encore pour tenter de décrocher une place en Europa League.

Mercredi, les Citizens recevront Marseille à l'Etihad Stadium, mais Pep Guardiola a tenu à prévenir l'OM en assurant que ses joueurs ne feront pas de cadeaux et joueront sérieusement malgré la situation.

"En Ligue des Champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ce sera un match sérieux, on doit respecter la compétition car Marseille et l’Olympiakos jouent une qualification pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, et on va le faire, c’est sûr", a-t-il assuré.