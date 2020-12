Recruté à prix d'or, Rodri ne regrette pas son transfert

Rodri ne regrette pas d'avoir fait le choix de rejoindre Manchester City en 2019, le milieu de terrain étant «vraiment heureux» chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium. Avant son arrivée, Pep Guardiola pouvait se féliciter de réaliser un très gros coup, en attirant l'élégant international espagnol loin de l'Atletico Madrid.

Il a fallu dépenser une somme de 70 millions d'euros pour conclure cet accord, mais on s'attendait à ce que la valeur soit trouvée chez un joueur capable de mélanger le combat et la ruse, à la manière d'un Sergio Busquets, joueur du FC Barcelone avec lequel il est souvent comparé. Il y a certes eu des flashs de ce dont Rodri est capable pendant son séjour en Angleterre, mais il n'est pas devenu le joueur important que les Skyblues espéraient trouver en lui en dépensant une fortune pour le recruter.

"Pour moi c'est un bon point, j'essaie toujours d'apprendre"

Il poursuit donc son travail et tâche de progresser, mais ne regrette à aucun moment son choix, comme il l'a déclaré sur le site officiel du club. "À Londres, à Manchester, ce sont de grandes villes dans la culture du football dans notre pays. Vous avez le sentiment que vous êtes dans le meilleur environnement du football, la meilleure qualité, et cela vous permet de vous améliorer et de grandir beaucoup. Je suis assez content de la façon dont les choses se passent, je suis très optimiste et je suis très heureux de ma décision, je suis vraiment heureux ici", a ainsi insisté le milieu de terrain ibérique, auteur d'une prestation remarquée le week-end dernier, face à Fulham (2-0).

Il faut dire que Rodri a le modèle idéal à ses côtés à City lorsqu'il s'agit d'apprendre les ficelles du milieu de terrain en Premier League, le joueur de 24 ans cherchant à prendre autant de leçons que possible de Fernandinho. "C’est un joueur de haut niveau et nous avons besoin de lui en raison de son expérience et de sa qualité. Mais je sais que nous sommes des joueurs différents et que nous avons différentes choses à montrer à l'équipe", a confié l'ancien de l'Atlético, sous le charme de son coéquipier brésilien.

"J'essaie d'apprendre de lui mais pas exactement la même chose, nous sommes des joueurs différents et faisons ce que le manager nous demande. Le football est un mélange, il faut apprendre mais il faut du talent, il faut être un bon joueur. Pour moi, il faut toujours apprendre (et) essayer d’écouter les gens qui ont plus d’expérience, car une fois que tu vieillis, il y a des choses plus importantes que tu ne vois pas quand tu es plus jeune. Donc pour moi c'est un bon point, j'essaie toujours d'apprendre", a enfin promis Rodri.