Ruben Dias veut éviter tout relâchement coupable

Manchester City impressionne et ne s'arrête plus ! Sur une série de 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Mancuniens de Ruben Dias se présentent comme leur propre «pire ennemi» dans leur quête incessante de titres. L'équipe de Pep Guardiola compte 12 points d'avance en tête de la Premier League.

Après avoir vu leur entraîneur catalan faire le pire début de saison de sa brillante carrière, les Citizens n'ont cessé de progresser et de grapiller des points, notamment portés par le solide Ruben Dias. Révélation de la saison à City, l'international portugais, arrivé cet été en provenance de Benfica, préfère toutefois rester méfiant.

"Nous devons simplement garder la bonne mentalité et continuer"

"Nous allons simplement continuer sur la même base, un match à la fois. Maintenant, nous attendons avec impatience le prochain et rien d'autre. Le pire ennemi que nous puissions avoir, c'est nous-mêmes, nous devons simplement garder la bonne mentalité et continuer", a ainsi déclaré le solide défenseur central, à 'CityTV'.

Ces dernières années, City a pris l'habitude de réécrire les livres des records sous la direction de son manager très apprécié. Et cela n'est pas terminé. Parallèlement à leur démonstration dans l'élite anglaise, ils sont également qualifiés pour une 4e finale consécutive de la Carabao Cup, tandis qu'une avance de 2-0 a été établie lors de leur confrontation en Ligue des champions avec le Borussia Monchengladbach après le match aller. Autant dire que les prochains mois s'annoncent palpitants !

Cela commence dès cette semaine. Et Manchester City a un programme chargé. En effet, Sergio Aguero et ses partenaires préparent à affronter les Wolves mardi et son éternel rival Manchester United, dimanche. L'occasion pour le leader de la Premier League d'asseoir encore un peu plus son avance au classement.