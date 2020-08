Tout le monde se demande de quoi sera fait le futur de Lionel Messi. Les derniers événements à Barcelone font de plus en plus parler d'un possible départ.

Et certains lui voient déjà une nouvelle destination. Berbatov pense que le numéro 10 du Barça s'intègrerait bien dans le schéma de jeu de Manchester City.

"City serait l'endroit idéal pour Messi s'il devait quitter Barcelone", a-t-il déclaré au micro de 'BetFair'. Même s'il ne pense pas que Messi s'en ira. "Je ne vois pas Messi partir, mais s'il devait le faire, je vois peu de clubs capables de l'accueillir", a poursuivi le Bulgare.

Le jeu pratiqué par l'équipe de Guardiola pourrait être la clef pour séduire le génie argentin. "Le style de Pep pourrait convaincre Messi" a-t-il conclu.