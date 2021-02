Clash Lukaku-Zlatan, vers une sanction courte ?

Leur clash avait fait le tour du monde : Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic devraient s'en sortir sans trop y laisser de plumes après leur fameuse bisbille. La piste de l'insulte raciste aurait été écartée par les autorités compétentes et les deux joueurs ne risquent plus qu'une courte punition.

Après s'être échangés des mots forts et un tête contre tête qui avait fait grand bruit, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku vont donc pouvoir oublier cet incident.

La 'Gazzetta Dello Sport' indique en effet que les auditions du buteur suédois par le procureur fédéral italien ont permis d'écarter la thèse du racisme. Le joueur avait convié le buteur belge Lukaku a "faire ses rites vaudou de merde" lors du derby de Milan.

Par conséquent et toujours selon la même source, les deux joueurs devraient s'en tirer à moidnres frais. La suspension pour comportement antisportif est la plus attendue, avec maximum deux journées d'absence.

Zlatan aurait pu écoper de dix matchs si ses propos étaient considérés comme racistes. L'affaire devrait donc bientôt être enterrée, la hache de guerre aussi.

Ce fameux match à San Siro entre l'Inter et Milan en quarts de finale de la Coupe d'Italie avait été marqué par cette altercation et remporté finalement par les Nerazzuri.

Après la rencontre, Stefano Pioli était revenu sur les excuses de Zlatan dans le vestiaire : "Cela a influencé l'expulsion. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Cela peut arriver, nous devons penser au prochain match. Ibra a-t-il exagéré sur le deuxième carton jaune ? Nous sommes une équipe très généreuse (...) Il s'est excusé dans le vestiaire" , avait ainsi expliqué l'entraîneur de l'AC Milan.

"Nous sommes désolés d'avoir quitté cette compétition, nous la voulions. Être en infériorité numérique a compliqué la situation. J'ai eu des réponses importantes de l'équipe, la performance était là ce soir. Je sors de cette défaite positif et confiant pour l'avenir", avait-t-il encore analysé au micro de la chaîne Rai Sport.