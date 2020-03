Varane - Umtiti, la charnière championne du monde aux destins contraires

A la croisée des chemins : Varane, excellent en début de saison, se trouve désormais dans le creux de la vague, tandis qu'Umtiti, relégué sur le banc sous l'ère Ernesto Valverde, a retrouvé une place de titulaire depuis janvier avec l'arrivée de Quique Setién.

Qui s'enlisera ? Qui s'en trouvera revigoré ? Le choc entre les deux meilleures équipes de Liga (le Barça, premier avec 55 pts, compte deux points d'avance sur le Real) permettra aux deux tauliers de l'équipe de France de confronter leurs forces, à moins de quatre mois de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet).

- Varane, dans le creux de la vague -

Raphaël Varane (26 ans, 64 sélections chez les Bleus) a connu un début de saison de haute volée au Real Madrid : il s'est affirmé comme un taulier dans l'imperméable rideau blanc (meilleur défense de Liga avec seulement 17 buts encaissés en 25 matches de championnat).

Comme un patron même, en l'absence du capitaine habituel Sergio Ramos, suspendu lors de l'autoritaire victoire 3-0 chez Getafe le 4 janvier pour débuter 2020.

Lors de ce match, Varane (31 matches, 2 buts cette saison au Real) s'est même révélé offensivement, en provoquant un but contre son camp de Getafe (35e) puis en marquant de la tête (53e).

"Cela fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe. C'est important d'avoir un autre leader quand il n'y a plus Sergio (Ramos)", approuvait Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, après ce match.

Mais avec le délitement de la base défensive du Real ces dernières semaines, celle qui a été le socle de tous les grands succès de "Zizou" sur le banc merengue (dont les trois Ligues des champions consécutives en 2016, 2017, 2018), c'est aussi le côté rassurant de Raphaël Varane qui s'est désagrégé.

Après le match nul concédé il y a 15 jours par le Real au Bernabeu contre le Celta Vigo, alors 18e de Liga (2-2), Varane avait été épinglé par la presse espagnole. "Une erreur grave", avait commenté le quotidien As au sujet du Français, pris par une passe lumineuse et coupable sur le premier but.

Plus que son manque d'efficacité offensive (les 9 attaquants du Real n'ont marqué que 9 buts en 13 matches depuis le début d'année 2020), le Real Madrid a un souci d'étanchéité défensive, avec dix buts encaissés lors des cinq derniers matches.

- Umtiti, retour à la lumière -

La trajectoire est totalement inverse pour Samuel Umtiti : relégué sur le banc sous l'ère Ernesto Valverde, l'ancien Lyonnais (26 ans, 31 sélections chez les Bleus) a retrouvé un statut de titulaire en passant devant son compatriote Clément Lenglet depuis l'arrivée de Quique Setién au Barça.

Remplaçant lors des trois premiers matches du Barça cette saison, Umtiti a ensuite manqué dix rencontres entre mi-septembre et début novembre à cause d'une fissure au pied droit contractée lors d'un rassemblement avec l'équipe de France.

Durant les 13 matches restants qui ont mené au licenciement de Valverde, Umtiti n'a joué ni contre l'Atlético Madrid, ni contre le Real Madrid, ni contre la Real Sociedad, ni lors du derby contre l'Espanyol. Depuis l'arrivée de Setién, il n'a ciré le banc que trois fois (5 titularisations et 2 entrées en cours de jeu en 10 matches).

"Il ne fait aucun doute, j'ai pu le constater sur nombre de ses actions, Umtiti est un footballeur extraordinaire. Il va beaucoup nous apporter, c'est certain", avait encensé Setién pour conforter le Français après son erreur de marquage sur Nabil Fekir lors de la courte victoire du Barça 3-2 sur le Betis, le 9 février.

Mais dans cette affiche hors du temps, les états de forme n'ont pas leur place sur le terrain. D'après Setién, dimanche, Varane et Umtiti ne seront pas deux amis champions du monde qui s'opposent, mais deux rivaux assoiffés de victoire: "Je ne me fie pas aux dynamiques. Lors du clasico, on oublie tout le passé et c'est le présent qui importe".