Classement FIFA : les Bleus se rapprochent de la Belgique , le Portugal rattrape l'Angleterre

C'est le classement qui permet de hiérarchiser les sélections nationales, si ce dernier ne connaît pas de grands changements, il est tout de même témoin de quelques évolutions.

"Des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, des barrages pour l’UEFA EURO 2021 et des joutes en Ligue des Nations de l’UEFA ont été parmi les 120 rencontres internationales qui se sont disputées ce dernier mois et qui ont significativement impacté le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola d’octobre.", pouvait-on lire aujourd'hui sur le site officiel de la FIFA."

En effet, pas de grands bouleversements dans les hauteurs du tableau, la Belgique domine toujours les débats, mais voit son écart avec la France (2e) se réduire petit à petit, le Brésil vient fermer le podium. Le Portugal qui a marqué des points reste 5e mais se rapproche de l'Angleterre, toujours 4e.

Pour retrouver la meilleure opération, il nous faut descendre jusqu'à la 180e position, et le joli coup de Malte qui grimpe de six places suite à ses victoires face à Gibraltar et à la Lettonie. La Hongrie (47e) est l'équipe à avoir engrangée le plus de points, +21, lui permettant au passage de gravir cinq places et d'intégrer le top 50.

Pour rappel, la FIFA a modifié sa méthode de calcul depuis 2018. Désormais, cette nouvelle version appellée "SUM", additionne ou soustrait des points selon la force relative des deux équipes qui se rencontrent.

Le TOP 10 au 22 octobre 2020 :

1- Belgique - 1 765 points (-)

2- France - 1 752 points (+)

3- Brésil - 1 725 points (+)

4- Angleterre - 1 669 points (+)

5- Portugal - 1 661 points (+)

6- Espagne - 1 639 points (-, +1 place)

7- Uruguay - 1 637 points (-, -1 place)

8- Argentine - 1 636 points (+, +1 place)

9- Croatie - 1 628 points (+, -1 place)

10-Colombie - 1 622 points (+)

Le classement complet : https://fifa.fans/34is5eg