Clément Lenglet, le penalty de trop ?

Il y a quelques semaines de cela, les images de Clément Lenglet sortant du Camp Nou en larmes dans sa voiture avaient fait le tour de la planète football. Le Français venait alors de concéder un penalty en Liga, un penalty qui avait coûté la victoire à son équipe contre Cadix.

Mercredi soir, la situation s'est répétée au Parc des Princes. Contre le cours du match, alors que le Barça dominait complètement en première période contre le PSG en Ligue des champions, Lenglet marchait sur le pied de Mauro Icardi dans la surface.

Après vérification de la VAR, l'arbitre accordait un penalty logique aux Parisiens pour leur permettre de creuser un peu plus l'écart au résultat cumulé du huitième de finale, réduisant un peu plus les espoirs deremontada de son équipe.

Encore une erreur grotesque du Français, qui est loin de vivre une saison idéale. En tout, le défenseur du Barça a concédé quatre penaltys cette saison, soit plus que tout autre défenseur des cinq grands championnats européens cette saison.

Pire encore, ces penaltys ont souvent été provoqués dans les pires moments pour le Barça. Le premier fut contre le Real Madrid au mois d'octobre. Lenglet offrait un penalty à Sergio Ramos pour permettre au Real Marid de mener 1-2.

Le deuxième fut contre la Juventus. Une main dans la surface de réparation pour offrir cette fois-ci un penalty à Cristiano Ronaldo au Camp Nou. Un penalty qui a contribué à la victoire de la Juve, et qui a permis aux Italiens de terminer premiers du groupe en Ligue des champions.

Le troisième fut donc celui concédé contre Cadix, qui offrait l'égalisation aux Andalous dans les dernières minutes de la rencontre et faisait perdre de précieux points au Barça dans la course au titre. Quatre penaltys, et quatre erreurs qui ont coûté très cher.