Clyne quittera Liverpool le 30 juin prochain

La dernière fois que Clyne a foulé la pelouse, c'était le 20 juillet 2019. Et il ne le fera pas avant la prochaine saison, et ce ne sera pas sous le maillot du Liverpool. Le club a annoncé dans un communiqué officiel qu'il quittera le club à la fin de son contrat, c'est-à-dire le 30 juin.

Il se terminera ce mois-ci, en juin, et il doit trouver une nouvelle équipe. Il a été blessé toute l'année, donc aucune information n'a été fournie sur d'éventuels prétendants. Les derniers a avoir affiché leur intérêt pour ses services - avant sa blessure - ont été Crystal Palace et Naples.

On ne sait pas si les deux clubs ciblent toujours le joueur. Après presque un an de blessure, il pourrait ne plus faire partie de leur liste de souhaits car il deviendrait un investissement plus risqué. D'autre part, il serait gratuit.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.



Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career