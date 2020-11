Cocu et Derby County, c'est fini

Il avait été nommé coach du club lors de l'été 2019, après un passage compliqué sur le banc du Fenerbahçe, mais l'histoire entre Cocu et Derby County a pris fin.

Dans un communiqué sur le site du club, on apprennait aujourd'hui que le 24e de Championship et Cocu ainsi que son staff, se séparaient d'un commun accord.

Dernier du championnat avec seulement une victoire en 11 journées, le club de Derby a tout de même tenu à remercier le technicien Néerlandais.

Bien loin de son bilan d'entraîneur au PSV Eindhoven avec 86 victoires en 113 matchs, la séparartion entre Cocu et Derby semblait inéluctable.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



Full story#DCFC