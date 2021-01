Cole : "Martial est encore loin de son vrai potentiel"

Anthony Martial est encore "loin de son vrai potentiel" selon Andy Cole, qui a exhorté l'attaquant français de Manchester United à continuer de "persévérer".

Martial a inscrit son premier but dans le jeu de la saison 2020-21 et permis à United de remporter une victoire 2-1 à domicile contre Aston Villa vendredi soir. Le Français a repris sa place dans la formation de départ d'Ole Gunnar Solskjaer ces dernières semaines après avoir surmonté des problèmes de forme et de discipline en début de saison, mais sa touche finale devant le but fait toujours défaut.

Marcus Rashford et Bruno Fernandes sont désormais les deux principales artilleurs des Red Devils, tandis que la recrue estivale Edinson Cavani a fait une forte impression et a tout pour pousser l'ancien monégasque sur le banc.

Cependant, Cole est convaincu qu'un homme qui a marqué 23 buts dans toutes les compétitions la saison dernière a encore beaucoup plus à donner à Ole Gunnar Solskjaer, et espère que ses efforts contre Villa pourront servir de tremplin qui le propulsera vers de meilleures choses.

"Il est [Martial] super talentueux, il occupe de bonnes positions mais parfois sa finition est un peu irrégulière", a déclaré la légende de United à 'Sky Sports'. "Il frappe souvent sur le gardien, il ne prend parfois pas les bonnes décisions mais il a tout le talent du monde. Je crois sincèrement, comme Marcus [Rashford], qu'il est loin de son plein potentiel."

"Il doit juste continuer à persévérer et j'espère qu'il fera une bonne saison. C'est l'un de ses joueurs qui pourraient marquer facilement 25 buts."

Solskjaer a également réservé des éloges à Martial après la deuxième victoire consécutive de son équipe à Old Trafford, déclarant aux journalistes: "Anthony va s'améliorer. Il va être de mieux en mieux. Il crée encore des occasions, il n’a tout simplement pas eu ce brin de chance, des marges devant le but. Ils viendront. Nous avons vu le meilleur visage d'Anthony, une version plus confiante."

La prochaine opportunité de briller du joueur de 25 ans pourrait survenir lorsque les Red Devils accueilleront leurs rivaux de Manchester City lors de leur match de quart de finale de la Coupe Carabao mercredi.