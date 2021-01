Collaboration entre Mbappé et Lebron James pour Nike

Lebron James et Kylian Mbappé ont fait un changement de photo de profil sur Instagram ce mardi. Le champion de NBA a mis une photo de Kylian Mbappé, et vice-versa.

Si cela en a surpris certains, l'explication est relativement simple, puisque les deux hommes sont sur le point de sortir une paire de basket en collaboration pour Nike.

La paire de "Lebron 18" mise en vente par la célèbre marque sportive, sera aux couleurs du PSG, avec le logo de la marque de Kylian Mbappé sur la chaussure (KM).

x= Two of the biggest sports stars in the world combine, with Nike set to drop a special @KMbappe edition of the LeBron 18 — NBA Champion @KingJames' current signature shoe: https://t.co/x80gmGvWAR pic.twitter.com/6f0OsI2T51