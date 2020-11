Cologne s'impose au Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund s'incline de la pire des manières lors de la 9e journée de Bundesliga. Les hommes de Lucien Favre ont été dépassés par une équipe de Cologne défensive, rendant la performance de l'équipe de Lucien Favre encore plus décevante.

L'équipe de Markus Gisdol a joué sans complexe et a rapidement trouvé la faille. Skhiri a marqué les deux buts de la victoire, profitant d'une défense perméable. En attaque, avec un tir de Sancho sur le poteau et un but annulé d'Hummels, le contenu est pauvre.

Les jaunes et noirs n'ont réagi qu'après le deuxième but de Skhiri. Ils ont commencé à développer ce bon jeu qui plaît tant en Allemagne et ça a immédiatement payé. Thorgan Hazard réduit le score à 15 minutes de la fin mais l'équipe ne parvient pas à recoller au score.

Cologne s'est remobilisé et battu pour prendre trois les points, essentiels tant pour le moral que pour le classement. L'équipe sort provisoirement de la zone de relégation et n'y retournera pas à moins que Mayence 05 ne remporte son match contre Hoffenheim.