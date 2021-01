Kingsley Coman a battu le PSG... les yeux fermés

Le but certainement le plus important de la carrière de Kingsley Coman a été marqué d'une manière que le joueur n'apprécie pas particulièrement... de la tête.

Le joueur français a inscrit le seul et unique but de la finale de la Ligue des champions en août contre le Paris Saint-Germain. Un but inscrit de la tête, ironiquement.

Dans un entretien pour 'Bild', le joueur est revenu sur cette "phobie" de faire des têtes, et sur ce but inoubliable contre son club formateur, qui a permis au Bayern d'être sacré champion d'Europe.

"J'ai toujours peur quand je mets ma tête, je ferme les yeux. Mes coéquipiers n'arrêtent pas faire des blagues là-dessus. Vous pouvez le voir sur les photos du but face au PSG. J'ai eu un réflexe instinctif de fermer les yeux en me dirigeant vers le ballon", a déclaré Kingsley Coman. Un fait qui ne fera peut-être pas rire les supporters parisiens.